Освежить логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка1432 просмотра
#1$

Всем дорого времени суток.

Что в итоге от всего это хочется получить:

- Сделать, если так можно назвать, ребрендинг логотипа, добавить может динамики или еще что - то, что кому приедет на ум и у кого на сколько развита фантазия. Но, самое главное, это оставить узнаваемость логотипа. Цвета, по нынешнему логотипу думаю понятно.

По окончанию конкурса, чей вариант нам покажется более интересным, получит свои кровно заработанные.

P.S. Если работа будет действительна очень интересна, готов буду заплатить больше.

Дерзайте :)

16 лет назад
infushka
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

nxnoff
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

Заявки фрилансеров

nxnoff
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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