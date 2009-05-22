Освежить логотип

# 1 — $

Всем дорого времени суток.

Что в итоге от всего это хочется получить:

- Сделать, если так можно назвать, ребрендинг логотипа, добавить может динамики или еще что - то, что кому приедет на ум и у кого на сколько развита фантазия. Но, самое главное, это оставить узнаваемость логотипа. Цвета, по нынешнему логотипу думаю понятно.

По окончанию конкурса, чей вариант нам покажется более интересным, получит свои кровно заработанные.

P.S. Если работа будет действительна очень интересна, готов буду заплатить больше.

Дерзайте :)