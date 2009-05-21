Разработать логотип (брэнд)

# 1 — $

Обязательные условия:

-Должно присутствовать полное название фонда "Межрегиональный общественный фонд содействия военно-патриотическому воспитанию"

-На логотипе должно быть изображение георгиевской ленты.

-Не использовать советские ордена и символы в логотипе.

Желательно:

-Использование Российского флага (так чтобы тот не нарушал закон о Флаге РФ (не был бы полотном размеров 2:3)). Можно развивающийся флаг или просто

использование триколлора.

-Использование орла с герба РФ (так чтобы тот не нарушал закон о Гербе РФ (можно без нагрудного щита или часть изображения, изменить кол-во перьев и

пр.)).

Как Вариант:

Использовать изображения щита (как у органов гос. власти). Изображение мечей (наподобие имеющихся знаков гос. органов).