Лого для команды

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Закрыт33 заявки2494 просмотра
#1$

[В ЛС и ICQ не писать]

Здравствуйте.

Нужен логотип для моей команды. Информацию о Нас Вы можете прочитать в профиле (название, приимущества и т.п.).

Главное требование к логотипу: смысловатость, идейность.

16 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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