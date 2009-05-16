Требуется подобрать, создать логотип для компании «ОГНИ ГОРОДА» - владельца сети торговых автоматов (продажа CD и DVD дисков, прием платежей, видеопрокат, продажа мультимедийного контента, билетов в кинотеатры, театры и концерты) и инфотерминалов (т.н. «гидов» по ...
Срочно нужен качественый логотип для VIP CLUB
Срочно нужен качественый логотип для клуба GOGOL.
Этот логотип будет являтся брендом компании,котороя организует эксклюзивные VIP мероприятия для русскоязычной публике в Европе.
Название которое должно присутсвовать в логотипе GOGOL Entertainment
Если ваш логотип нам понравится.Деньги будут перечислены в течении 12 часов!
Сроки на изготовление короткие!Желательно до 23.05.2009
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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