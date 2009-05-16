Срочно нужен качественый логотип для VIP CLUB

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт70 заявок2112 просмотров
#1$

Срочно нужен качественый логотип для клуба GOGOL.

Этот логотип будет являтся брендом компании,котороя организует эксклюзивные VIP мероприятия для русскоязычной публике в Европе.

Название которое должно присутсвовать в логотипе GOGOL Entertainment

Если ваш логотип нам понравится.Деньги будут перечислены в течении 12 часов!

Сроки на изготовление короткие!Желательно до 23.05.2009

16 лет назад
gogol
Роман 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Победитель конкурса

ArtKovalenco
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
Роман сделал конкурс на создание логотипа . я этот конкурс победил . Роман попросил чтоб я сделал лого в векторе . а он перешлёт деньги лого сделано денег нет ! прошла неделя я снова ему пишу он отвечает то что отошлёт деньги завтра . после этого прошло ещё дней 6 написал ему 3 письма все 3 проигнорированы хотя в аккаунт заходит РОМАН Я ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ ТАК ДЕЛА НЕ ДЕЛАЮТСЯ !!! НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С РОМАНАМ !!!!!!!!! И БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ЧТОБ НА ЭТОМ САЙТЕ ОН БОЛЬШЕ НЕ ПРОЯВЛЯЛ АКТИВНОСТЬ И НЕ КИДАЛ ЛЮДЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

ArtKovalenco
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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