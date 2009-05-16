Срочно нужен качественый логотип для VIP CLUB

Роман сделал конкурс на создание логотипа . я этот конкурс победил . Роман попросил чтоб я сделал лого в векторе . а он перешлёт деньги лого сделано денег нет ! прошла неделя я снова ему пишу он отвечает то что отошлёт деньги завтра . после этого прошло ещё дней 6 написал ему 3 письма все 3 проигнорированы хотя в аккаунт заходит РОМАН Я ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ ТАК ДЕЛА НЕ ДЕЛАЮТСЯ !!! НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С РОМАНАМ !!!!!!!!! И БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ЧТОБ НА ЭТОМ САЙТЕ ОН БОЛЬШЕ НЕ ПРОЯВЛЯЛ АКТИВНОСТЬ И НЕ КИДАЛ ЛЮДЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!