Создать логотип

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Завершен4 заявки144 просмотра

Нужно создать логотип по примеру существующего.

Обращайтесь в ICQ: 847722, там дам пример что нужно сделать.

16 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MostDesign
Вадим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

MostDesign
Вадим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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