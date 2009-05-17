Создать логотип

Добрый день. Необходим логотип для Детского Центра: дети от 1 до 7 лет, образовательно-развивающий центр. 1. Рассмотрю предложения по названию центра: пока это "Самородок", "Точка Роста". 2. Логотип: будет использоваться на будущем ...