Разработка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт55 заявок554 просмотра

Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся:

фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью.

Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. Желательно трехмерным.

16 лет назад
Davest
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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