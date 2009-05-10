Создание логотипа + др. элементы фирменного стиля

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Закрыт110 заявок835 просмотров

Добрый день!

Нам необходимо разработать новый логотип и в целом привести в порядок фирменный стиль компании.

1. Логотип

2. Брошюра

3. Визитка

4. Наклейка

Все размеры и наши пожелания представим позже.

От вас хотим увидеть реальные цены и сроки, также будем обращать внимание на портфолио.

Спасибо.

16 лет назад
geras
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

soni_jofa
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

soni_jofa
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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