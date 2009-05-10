Создание логотипа + др. элементы фирменного стиля

Добрый день!

Нам необходимо разработать новый логотип и в целом привести в порядок фирменный стиль компании.

1. Логотип

2. Брошюра

3. Визитка

4. Наклейка

Все размеры и наши пожелания представим позже.

От вас хотим увидеть реальные цены и сроки, также будем обращать внимание на портфолио.

Спасибо.