Логотип для сайта по продаже продукции apple

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок560 просмотров

Нужен логотип, для сайта занимающегося реализацией приложений для айфона. Дизайн страницы предоставлю при личной переписке. Бюджет ~ 40$

16 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
Всё очень понравилось, и темп работы и задумка! Работает быстро, явный профессионал своего дела. Будем сотрудничать и дальше)
Все время на связи, оплата вовремя. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад