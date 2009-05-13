- логотип должен хорошо смотреться в черно-белом цвете. Если будет возможность, то желательно, чтоб был и цветной вариант. - должен быть обязательно щит - на щите надпись "Р" или "Руш" - ...
Логотип для сайта по продаже продукции apple
Нужен логотип, для сайта занимающегося реализацией приложений для айфона. Дизайн страницы предоставлю при личной переписке. Бюджет ~ 40$
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