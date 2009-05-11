Технический логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки178 просмотров

Необходимо создать сайт по тематике - "верстка".

Логотип должен содержать в себе название (сообщу лично) оформленный в стиле digg.ru (просто текст) + возможен персонаж для сайта.

Подробнее в личке.

16 лет назад
klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$20
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Николай отличный заказчик, знающий толк в том, что он делает. и просто приятный в общении человек =)

Заявки фрилансеров

cool
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад