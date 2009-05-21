Логотип для агенства недвижимости

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка544 просмотра

Необходимо нарисовать логотип, фавикон, кнопку и рисунок на главную.

Тема : Недвижимость, фото дом.

Мое видение - дом в объективе.

Желательно в ближайший час.

16 лет назад
tehnogorod
Артем 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена.
Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

smaste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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