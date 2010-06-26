Дизайн и верстка полиграфии, разработка логотипов, дизайн сайтов.
Индивидуально.
Интересные идеи.
Качественный дизайн.
Порядочность гарантирую.
Работаю с предоплатой (мин. 30%) или через сервис безопасных сделок.
Оплата возможна через Webmoney, Яндекс-деньги, переводами, также возможны другие способы(по договоренности).
Работает Dизайнерский блог - http://smasteblog.blogspot.com/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Константин просто высококлассный специалист в своём деле! Разработал нам просто восхитительный дизайн карт клиента. Сделал всё быстро, все просьбы учел, внес все исправления о чем просили, постоянно на связи. Сотрудничеством очень довольны! Теперь по дизайну будем обращаться только к нему!!! Рекомендуем!!!
Ответный отзыв
Спасибо Сергею за интересную работу и хорошую быструю оплату! Хорошая постановка задачи, предоставление необходимых материалов, постоянство на связи делают работу с Сергеем приятной! Рекомендую как отличного человека и работодателя!
$35
10 баллов
14 лет назад
Все было сделано так, как нужно каждому заказчику - вдумчиво, красиво и вовремя. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Все отлично) Постановка задачи, оплата быстрая и в полном объеме, постоянно на связи. Рекомендую)
$15
10 баллов
15 лет назад
После выбора победителем, в течение вечера добили дизайн, как мне было угодно. Выполняет поручения быстро и качественно. рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный человек и отличный работодатель. Сотрудничать в работе легко, оплата быстрая и полная. Рекомендую!
$10
10 баллов
15 лет назад
Константин как всегда порадовал быстрым и качественным результатом, я обратился к нему за дизайном бейджа для конференции и уже через несколько часов имел результат, который сразу был отправлен в типографию!
Ответный отзыв
Станислав опять показал себя только с лучшей стороны! Очень приятно с ним сотрудничать. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
15 лет назад
Константин оперативно разработал хороший дизайн для моей визитной карточки, прислушивался к моим пожеланиям и давал полезные рекомендации, планирую обращаться к нему ещё, рекомендую!
Ответный отзыв
Постоянство на связи, определенность в работе, быстрая оплата характеризуют только с лучшей стороны, поэтому рад буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую Станислава как отличного заказчика!
Верстка полиграфии
23 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга