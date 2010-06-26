Константин просто высококлассный специалист в своём деле! Разработал нам просто восхитительный дизайн карт клиента. Сделал всё быстро, все просьбы учел, внес все исправления о чем просили, постоянно на связи. Сотрудничеством очень довольны! Теперь по дизайну будем обращаться только к нему!!! Рекомендуем!!!