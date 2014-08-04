roadtoheaven

Сергей roadtoheaven

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля

    Чертеж в AutoCAD любого удобного формата, главное по заданным требованиям. Плюс пояснительная записка  Исходные данные: Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Чистим запросы

    Интересует цена обработки 1000 запросов. 1) читаем внимательно файл xmind - в нем указаны необходимые ключевики (кроме услуг)   2) убиваем лишнее, все что не касается генераторов.А так же убиваем: ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Технический писатель по Видеонаблюдению и системам безопасности

    Требования: • Требуется технический писатель с опытом написания аналитических обзоров, статей текстов по Видеонаблюдению и системам безопасности, контролю доступа. • Образец требуемого http://www.ixbt.com/td/iphone-6-test.shtml • Техническая грамотность и способность к быстрому самостоятельному изучению ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фотографий (белый фон)

    $10

    Требуется обработать фотографию — сделать идеально белый фон, убрать возможные артефакты. С победителем конкурса буду работать на постоянной основе, поэтому в заявке указывайте цену за обработку 1 фотографии.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Глубокий рерайт

    Необходим глубокий рерайт текста, использование в тексте заданных ключевиков - на выходе уникальность не менее 95%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннеров для интернет-магазина

    Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина. Размер баннера: 278х179 px В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же ...

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фотографий (белый фон)

    Требуется постоянная обработка фотографий для интернет магазина — создание белого фона. Пример во вложении. На выходе должно получатся фото 700х700 и идеально белый фон. В заявке обязательно укажите цену за 1 обработанное фото.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Весь трафик через прокси на Windows Server 2012

    На сервере установлен SoftEther VPN Server. Необходимо завернуть весть трафик через прокси, для прокси можно использовать любую программу на Ваш выбор (например ProxySwitcher). Смысл в том чтобы на сервере выбирать прокси, и при подключении к ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка фотографий (белый фон)

    Требуется постоянная обработка фотографий для интернет магазина - создание белого фона. Пример фото для обработки во вложении. На выходе должно получатся фото 700х700 и идеально белый фон. В заявке обязательно укажите цену за 1 обработанное ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Отредактировать макет коробки

    Есть макет коробки в PDF который на английском языке, необходимо весь текст поменять на русский. Текстовка есть. На выходе необходим файл PDF с соблюдением стиля текста, и возможностью редактирования. Исходники: https://drive.google.com/folderview?id=0B7w201Dc2AilcHFOX2lzYkREWEU&amp;usp=sharing

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для отзывов

    Требуется человек который будет писать отзывы на магазины (500-700 символов), о том как оформил заказ, как его приняли и помогли выбрать товар, как быстро доставили и т.д. Мне необходимо 45-60 таких отзывов в неделю, их ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка изображения, фотошоп

    Есть макеты наклеек, они двухсторонние, нужно доработать изображение так чтобы было понятно что печать идет с двух сторон, во вложении сами наклейки и пара примеров.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для наклеек

    $50

    Требуется сделать дизайн наклеек для последующей передачи в типографию. Примеры наклеек и ТЗ вышлю на почту.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    Сайт: http://klimafort.ru/ (CMS: OpenCart (osStore)) - пример заполнения см. раздел кондиционеров. В файле "характеристики" находятся необходимые группы товаров и собственно характеристики, которые необходимо заполнять (кроме тех, что с вопросительным знаком). Во ...

    Opencart
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта интернет-магазина

    Требуется сделать глубокий редизайн сайта www.proline-rus.ru. Оставить фирменный стиль, сделать его более современным: выпадающий список при наведении на раздел, увелечение/подстветка товара при его выборе и т.п. За основу взять сайты www.just.ru и ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Руссификация программы и небольшая правка дизайна

    Требуется руссификация новой версии программы на основе предыдущей руссифицированной версии. Так же требуется небольшая правка дизайна программы - замена логотипа и т.п. http://www.proline-rus.ru/RTH/ipsoft.rar

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Глубокий рерайт
Сработали быстро и четко - как и положено партнерам-профессионалам)) Сергей - спасибо за проект, работать было очень приятно. Четкая постановка задачи, мгновенная проверка и оплата. Рекомендую и весьма!
Очень ответственный исполнитель - Ирина выполнила работу за считанные часы, уникальность текста 100%. Результатом очень доволен.
Ответный отзыв
bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработка фотографий (белый фон)
Сергей надежный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
Смело могу рекомендовать Наталью, как ответственного исполнителя со знанием своего дела на высшем уровне. Очень рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
hunterq
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Рерайт инструкции по эксплуатации
Рад был сотрудничеству с этим заказчиком. Проверка проделанной работы заняла минимальное время, оплата поступила сразу после проверки. Однозначно надежный заказчик.
Сотрудничество прошло очень успешно, работой доволен на 100%.
Ответный отзыв
formuljar
68 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
9 баллов
11 лет назад
Доработка изображения, фотошоп
Конкретно, понятно, приятно общаться
Олег проявил себя как настоящий профи! Безукаризненно выполнил все оставленные задачи. Буду обращаться к нему ещё, всё супер.
Ответный отзыв
itcs
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Весь трафик через прокси на Windows Server 2012
Всё отлично. Спасибо за сотрудничество.
Отлично справился с поставленной задачей, выполнил раньше срока. Очень хороший исполнитель, при возникновении задач буду обращаться теперь только к нему.
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