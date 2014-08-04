roadtoheaven

Чертеж в AutoCAD любого удобного формата, главное по заданным требованиям. Плюс пояснительная записка Исходные данные: Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры ...
- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интересует цена обработки 1000 запросов. 1) читаем внимательно файл xmind - в нем указаны необходимые ключевики (кроме услуг) 2) убиваем лишнее, все что не касается генераторов.А так же убиваем: ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требования: • Требуется технический писатель с опытом написания аналитических обзоров, статей текстов по Видеонаблюдению и системам безопасности, контролю доступа. • Образец требуемого http://www.ixbt.com/td/iphone-6-test.shtml • Техническая грамотность и способность к быстрому самостоятельному изучению ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется обработать фотографию — сделать идеально белый фон, убрать возможные артефакты. С победителем конкурса буду работать на постоянной основе, поэтому в заявке указывайте цену за обработку 1 фотографии.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим глубокий рерайт текста, использование в тексте заданных ключевиков - на выходе уникальность не менее 95%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина. Размер баннера: 278х179 px В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же ...Баннеры36 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется постоянная обработка фотографий для интернет магазина — создание белого фона. Пример во вложении. На выходе должно получатся фото 700х700 и идеально белый фон. В заявке обязательно укажите цену за 1 обработанное фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим глубокий рерайт инструкции по эксплуатации в формате .pdf с сохранением верстки.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
На сервере установлен SoftEther VPN Server. Необходимо завернуть весть трафик через прокси, для прокси можно использовать любую программу на Ваш выбор (например ProxySwitcher). Смысл в том чтобы на сервере выбирать прокси, и при подключении к ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется постоянная обработка фотографий для интернет магазина - создание белого фона. Пример фото для обработки во вложении. На выходе должно получатся фото 700х700 и идеально белый фон. В заявке обязательно укажите цену за 1 обработанное ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен11 лет назад
1. Настроить VPN на Windows Server 2012 (VDS сервер). 2. На сервере используется SocksClient, необходимо пустить весь трафик идущий по VPN через программу PROXIFIER.Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть макет коробки в PDF который на английском языке, необходимо весь текст поменять на русский. Текстовка есть. На выходе необходим файл PDF с соблюдением стиля текста, и возможностью редактирования. Исходники: https://drive.google.com/folderview?id=0B7w201Dc2AilcHFOX2lzYkREWEU&usp=sharingВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек который будет писать отзывы на магазины (500-700 символов), о том как оформил заказ, как его приняли и помогли выбрать товар, как быстро доставили и т.д. Мне необходимо 45-60 таких отзывов в неделю, их ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Во вложении значек программы, его необходимо подготовить для загрузки в Google Play. На выходе должен получиться следующий файл: 512 x 512, 32-битный PNG (с альфа-каналом).Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть макеты наклеек, они двухсторонние, нужно доработать изображение так чтобы было понятно что печать идет с двух сторон, во вложении сами наклейки и пара примеров.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн наклеек для последующей передачи в типографию. Примеры наклеек и ТЗ вышлю на почту.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт: http://klimafort.ru/ (CMS: OpenCart (osStore)) - пример заполнения см. раздел кондиционеров. В файле "характеристики" находятся необходимые группы товаров и собственно характеристики, которые необходимо заполнять (кроме тех, что с вопросительным знаком). Во ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать глубокий редизайн сайта www.proline-rus.ru. Оставить фирменный стиль, сделать его более современным: выпадающий список при наведении на раздел, увелечение/подстветка товара при его выборе и т.п. За основу взять сайты www.just.ru и ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перевести 3 файла в формате "chm" с мануалами, исходные файлы должны быть в формате pdf/doc.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется руссификация новой версии программы на основе предыдущей руссифицированной версии. Так же требуется небольшая правка дизайна программы - замена логотипа и т.п. http://www.proline-rus.ru/RTH/ipsoft.rarПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад