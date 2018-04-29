Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Плюс пояснительная записка

 Исходные данные:

Необходимо запроектировать: Дощатоклееная трехшарнирная рама с зубчатым соединением стоек и ригеля (2 опоры и конек)

Район строительства г. Москва

Пролет рамы 16м

Шаг несущих конструкций 6м

Высота до низа несущих конструкций 7,8м

 Общая длина здания 48м 

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6 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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