Макет для лазерной резки

Нужен макет для последующей резки по металлу. Это будет рулонная сталь, и по середине листа необходимо вырезать контуры дельфина (то есть где-то тело у него будет из металла, а какие-то элементы вырезаны, для лучшего понимания рисунка. Плюс, по остальным сторонам рисунка, необходимо добавить элементы водного мира, но это можно обсудить потом отдельно.