Макет для лазерной резки

Дизнайн-проект квартиры (в скрепке) + есть все в исходниках. вот [url=https://rutube.ru/video/private/06ee27ec00f3424b5bdf3e72c211cc98/?p=qbd2y99e-1tfpgXEhi38-w]видео квартиры[/url] как сейчас все есть нужно просчитать смету "с нуля" по 3м колонкам - - дорого (10 000р/м2) - средне (7000р/м2) - дешево (3500р/м2) (по Москве) средняя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен макет для последующей резки по металлу. Это будет рулонная сталь, и по середине листа необходимо вырезать контуры дельфина (то есть где-то тело у него будет из металла, а какие-то элементы вырезаны, для лучшего понимания рисунка. Плюс, по остальным сторонам рисунка, необходимо добавить элементы водного мира, но это можно обсудить потом отдельно.
- Похожие заказы
- $30Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 8 планировок квартир и поэтажный план в ArchiCAD (PLP), которые нужно из архитекторно-конструкторского варианта (с разметкой) перевести в формат, понятный для обычного посетителя сайта (можно в JPEG). Даю пример того, что есть, и того что нужно. Оплата 1000 ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить конвертацию файла из Лиры в SCAD с наименьшими потерями. Модели 2х каркасных зданий хозяйственного назначения.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн и конструкторскую документацию 4-х вариантов биокаминов в SolidWorks.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс. Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструкторы простые, без сложных механизмов и элементов, небольшие по размеров - 10-15 см. Вот примеры: http://prntscr.com/j7l56k http://prntscr.com/j7l5se http://prntscr.com/j7l60t Условия ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт6 лет назад
проектирование световой средиы на рабочих местах по пространсвеным характеристикам светового поля (вот здес полная имя)Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача Дом 2 этажа. Общая площадь 140-150 кв.м. Есть эскизы и наброски плана дома и список помещений. Нужно по ним сделать вариант планировки 2-х этажей и внешнего вида (простой 3Д в белом цвете без отделки - ...Чертежи и Схемы14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать в easyeda щит управления с компонентами, которые показаны на фотографии (кабель-каналы, дин-рейки, сам щит прорисовывать не надо). Сохранить его как исходник для того, чтобы я мог загрузить в свой аккаунт на easyeda и редактировать самостоятельно. Или в ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Конструктор SolidWorks Выполнение альбомов КД Благоустройство Мебель Прототипы Профильное образование Опыт работы Интересует реальная стоимость от исполнителя Дать ориентир по стоимости и сроку на пример в приложении Координаты для связиЧертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Рачет радиусакривизны сферического зеркала в отражателе фонаря. TIR-оптика.Материаллинзы – акриловое стекло.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт6 лет назад