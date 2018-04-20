Чертеж для простого конструктора в SolidWorks

Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс.

Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании.

Конструкторы простые, без сложных механизмов и элементов, небольшие по размеров - 10-15 см.

Вот примеры:

http://prntscr.com/j7l56k

http://prntscr.com/j7l5se

http://prntscr.com/j7l60t

Условия оплаты и сотрудничества обсуждаются. Надо будет сделать как минимум 10-15 конструкторов. В рамках данного заказа указывайте пожалуйста стоимость за разработку одного чертежа.

Вопросы и пожелания:

Цена

Сроки

Как будет выглядеть инструкция по сборке?

Порядок взаимодействия (в какой момент оплата, предоплата, когда можно посмотреть первый результат)

Примеры ваших работ, чем больше - тем лучше.

Связь обязательно поддерживать через месенджер Телеграмм или Вайбер - это обязательно, так как работа долгосрочная, работать по другим каналам нецелесообразно.

Большой плюс - если уже занимались разработкой подобных моделей :)

Обязательное условие - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, если вам наплевать, нет времени, желания, хотите сделать абы-как - не обращайтесь, сэкономим друг другу время!