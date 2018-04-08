Компоновка электрощита в Easyeda или аналог.

Необходимо создать в easyeda щит управления с компонентами, которые показаны на фотографии (кабель-каналы, дин-рейки, сам щит прорисовывать не надо).

Сохранить его как исходник для того, чтобы я мог загрузить в свой аккаунт на easyeda и редактировать самостоятельно.

Или в другой аналогичной бесплатной программе в которой я смогу самостоятельно произвести редактирование.

В заявке обязательно указать стоимость, срок, примеры подобных работ.