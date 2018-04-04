Инженер-проектировщик систем автополива

Необходимо составить тех задание для строителей ( обустройство новых стен, план схема розеток в помещении 70,3 кв м, план схема бустройства подиума с подведением труб).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание работодателя: Магазин автополива № 1.
Монтаж полива (Белгород, Курск, Старый Оскол, Сочи, Краснодар), интернет продажа оборудования по РФ
Требования:
Опыт проектирования автополива. Спецификация оборудования, схема.
Знание оборудования hunter, rain bird.
Обязанности:
Проектирования автополива.
Соглосование с заказчиком( где бак, где насос, нужен капельный в теплицу и т.д.)
На связи с замерщиками и монтажниками.
Условия:
Оплата сдельная за проект автополива на участок:
- до 20 соток 1500 руб.
- до 30 соток 2000 руб.
Приглошаем на работу только с опытом! Обучения нет!
Для приема на работу нужно:
- прислать на ватсап или вайбер (на номер который в объявлении)
Резюме ( в резюме кратко о себе и какой опыт имеется)
- в ответном сообщение пришлю дендроплан участка в autocard. Нужно подготовить проект(спецификация+схема)
- если по схеме возникнут вопросы звоните, пишите
- после того как проект будет готов, нужно будет защить его.. По чему Вы решили спроектировать именно так, и используете именно такое оборудование.
На выполнения проекта отводится 24 часа.
Проект оплатится тому кого выберем.
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