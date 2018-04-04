Инженер-проектировщик систем автополива

Описание работодателя: Магазин автополива № 1.

Монтаж полива (Белгород, Курск, Старый Оскол, Сочи, Краснодар), интернет продажа оборудования по РФ

Требования:

Опыт проектирования автополива. Спецификация оборудования, схема.

Знание оборудования hunter, rain bird.

Обязанности:

Проектирования автополива.

Соглосование с заказчиком( где бак, где насос, нужен капельный в теплицу и т.д.)

На связи с замерщиками и монтажниками.

Условия:

Оплата сдельная за проект автополива на участок:

- до 20 соток 1500 руб.

- до 30 соток 2000 руб.

Приглошаем на работу только с опытом! Обучения нет!

Для приема на работу нужно:

- прислать на ватсап или вайбер (на номер который в объявлении)

Резюме ( в резюме кратко о себе и какой опыт имеется)

- в ответном сообщение пришлю дендроплан участка в autocard. Нужно подготовить проект(спецификация+схема)

- если по схеме возникнут вопросы звоните, пишите

- после того как проект будет готов, нужно будет защить его.. По чему Вы решили спроектировать именно так, и используете именно такое оборудование.

На выполнения проекта отводится 24 часа.

Проект оплатится тому кого выберем.