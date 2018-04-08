Курсовая по строймеху

Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс. Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструктор сам по себе не совсем простой. Пример конструктора [url=http://prntscr.com/insv2g]http://prntscr.com/insv2g[/url] . Начинать будем с более ...