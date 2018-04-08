Курсовая по строймеху

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка177 просмотров
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НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ

ТЕМА РАБОТЫ * напряженно-деформированное состояние рамы велосипеда КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% Вам необходимо. 1) в пром пакете Femap Nastran построить модель рамы велосипеда и посчитать её пластинами.2)к раме приложить нагрузку 80 кг (вес человека). 3)посчитать раму по сопромату в стержневой форме. 4) Сравнить полученные результаты. Файл с рамой приложить к отчету.

СРОК СДАЧИ 08.04.2018

6 лет назад
guest_15183490567749
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад