Описание работодателя: Магазин автополива № 1. Монтаж полива (Белгород, Курск, Старый Оскол, Сочи, Краснодар), интернет продажа оборудования по РФ Требования: Опыт проектирования автополива. Спецификация оборудования, схема. Знание оборудования hunter, rain bird. Обязанности: Проектирования автополива. Соглосование с заказчиком( где бак, где насос, нужен ...
Сделать принципиальную и структурную схему подключения к контроллеру О
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система кондиционирования, устройства, которые есть указаны в файле.Там же и основные требования.
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