Конструктор SolidWorks

Требуется произвести обмеры, сделать фото помещения в ТЦ "Остров" г. Ногинск. Московская Область. В качестве результата работы требуется ссылка на архив с фото (на любом файлообменнике) и файл dwg с планом помещения и фасадом (остеклением) помещения.