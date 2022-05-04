Проектная мастерская

Добрый день, Уважаемые заказчики

Представляю группу комплексного проектирования

Широкий спектр специализации- наше преимущество

Разработка проектной документации по направлениям:

-Генплан: https://goo.gl/h5LWtz

-Автомобильные дороги и транспортные сооружения: https://goo.gl/LdWGFn

-Архитектура: https://goo.gl/bCjFKG

-Ландшафтная архитектура и дизайн: https://goo.gl/iTV9Rz

-3D визуализация 3Ds Max: https://goo.gl/f1lV1X

Оказание помощи в составлении технического задания

Так же, проектирование всех видов инженерии,- Базовый пример для коттеджей: https://goo.gl/ZwDj4z

О себе

Работаю в САПР: AutoCADAutoCAD Civil 3D

Разрабатывал проекты благоустройства и дизайна совместно с итальянскими архитекторами: Данте Оскаром Бенини; Марко Феррарио; ландшафтным архитектором Эмануэле Бартолотти

Имею дипломы об окончании:2008 Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)Дорожное строительство/Строительство автомобильных дорог и аэродромов, инженер2011 АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"AutoCAD Civil 3D Сертификат N 181101, Автомобильные дороги2012 АНО "Консультационно- учебный Центр "Инфарс"AutoCAD Civil 3D Сертификат N 200108, Генплан2015 НОУ Автомобильная школа "Нева" РО ДОСААФ России города МосквыПрограмма профессиональной подготовки, Водитель транспортных средств категорий: В; В1; С; С12015 Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. БауманаЛандшафтный дизайн 1 Курс, Проектирование Дендрология Сертификат NС7939-20152015 Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. БауманаЛандшафтный дизайн 2 Курс, Проектирование садовых пространств Экологический подбор растений для условий средней полосы России Сертификат NС10986-2015Полное резюме: https://goo.gl/WulDvw