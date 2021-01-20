Задание конструктору

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки704 просмотра
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Нужно выполнить техкоридор и переходные мостики в корпусе ЧК8К, в осях (Е-Д/2)/ (1-13)

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Исходные в Автокаде

3 года назад
mikrob
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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