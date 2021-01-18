Проект индивидуального дома АР+КР

Интересует разработка части разделов проекта многоквартирного жилого дома при проектировании стадии "П": Раздел 5 (инженерные системы), 8 (охрана окружающей среды) и 9 (пожарная безопасность )по 87-му Постановлению. Остальные 6 разделов уже давно сделаны и имеются ...
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Всем привет, есть проект готовый (взял с сайта) вот только по размерам он не вписывается в участок, ширина участка 15 метров так вот нужно уменьшить ширину до 9 м и соответственно увеличить длину чтобы квадратура и планировка остались плюс\минус теми же. Дом нужен из кирпича (не парамакс), перекрытие бетонное, лестница, бетонная, фундамент лента или плита (что дешевле?), крыша из мягкой кровли
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