Проект крыши для гаража.

Расчет и проектирование фундамента частного дома на слабых грунтах (супесь и влажная супесь - 50кПа, модуль деформации 2 МПа). Дом монолитный 17*7 м2. вес 250тЛенинградская область, есть геология и АР
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Строится вилла, к ней пристроен гараж(двухэтажный). Необходимо создать проект крыши для этого гаража(дизайн, рассчеты). Заказчик не я, меня лишь попросили найти человека, способного это сделать. Свяжу напрямую с заказчиком, он ответит на все вопросы. Срочно. Спасибо!
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