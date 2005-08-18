Расчет ветровых нагрузок

Строится вилла, к ней пристроен гараж(двухэтажный). Необходимо создать проект крыши для этого гаража(дизайн, рассчеты). Заказчик не я, меня лишь попросили найти человека, способного это сделать. Свяжу напрямую с заказчиком, он ответит на все вопросы. Срочно. ...