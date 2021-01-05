Необходимо сделать рабочий проект частного дома

Необходимо сделать обьемный эскиз крыльца ,в цвете с указанными размерами и материалами,пример и размеры прикреплены
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Добрый день!
Планируем постройку дома. Необходимо сделать рабочий проект.
Он должен включать в себя:
1. Эскизный проект
2. Генплан
3. Архитектурно-строительные чертежи.
Визуализация не нужна.
Параметры дома:
Площадь застройки 10 400 на 7 800.
Высота потолков 2,8 первый этаж,2,5 м второй ,второй полный этаж,холодный чердак.
Четырёхскатная крыша.
Материал кирпич + фиброцементные плиты.
Детали готов обсудить с потенциальным исполнителем.
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