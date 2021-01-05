Необходимо сделать рабочий проект частного дома

Архитектура зданийЗакрыт19 заявок618 просмотров
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Добрый день!

Планируем постройку дома. Необходимо сделать рабочий проект.

Он должен включать в себя:

1. Эскизный проект

2. Генплан

3. Архитектурно-строительные чертежи.

Визуализация не нужна. 

Параметры дома:

Площадь застройки 10 400 на 7 800.

Высота потолков 2,8 первый этаж,2,5 м второй ,второй полный этаж,холодный чердак.

Четырёхскатная крыша.

Материал кирпич + фиброцементные плиты.

Детали готов обсудить с потенциальным исполнителем.

3 года назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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