Реконструкция деревенского дома.

$500
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Задача

Есть деревенский дом старый постройки. Кирпичный, на бутовом фундаменте. АОГВ, канализация, вода.

Планируется его достроить и накрыть односкатной крышей. Нужен дом со вторым светом, антресольным этажом, балконом и закрытой террасой

На первом этаже будет ванная, кухня, зал с камином и две комнаты. На втором этаже две комнаты, антресоль. Все размеры и примеры дизайна

есть.

Обязательные требования

Первым этапом нужен дизайн проект, вторым архитектурные и конструкторские

решения. Потом документация (планы, сметы, спецификации, чертежи для

строителей)

Требования к проекту:

1. Сделать внутреннюю планировку дома. Перегородки, лестница и.д. Планы первого этажа и второго.

2. Материал и конструкция внутренних и внешних стен первого и второго этажа.

3. Конструкция и материалы (типовые) крыши и кровельного пирога. С учетом ветровых, снеговых и прочих нагрузок. Запилы, крепеж, сборочный

чертеж и т.д

4. Схема отопления и водопровода.

5. Cливы, снегодержатели (если нужно), выходы труб камина и АОГВ,

6. Балкон и терраска. Балкон будет из дерева, открытый. Терраса закрытая. Балкон и террасу нужно удачно вписать в дизайн всего дома.

Все точнее и подробнее расскажу исполнителю. Проект и спецификацию на материалы нужно сделать максимум за месяц.

3 года назад
guest_16111524197374
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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