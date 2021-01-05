Реконструкция деревенского дома.

Требуется визуализация и планировка проектов каркасных домов, по имеющимся примерам (есть картинки домов и планировки). Предварительное кол-во 28шт ("перерисовать") и 3-5 шт. добавить новых проектов. Информация будет размещаться на сайте компании. Пожелания - более реалистичные дома + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Есть деревенский дом старый постройки. Кирпичный, на бутовом фундаменте. АОГВ, канализация, вода.
Планируется его достроить и накрыть односкатной крышей. Нужен дом со вторым светом, антресольным этажом, балконом и закрытой террасой
На первом этаже будет ванная, кухня, зал с камином и две комнаты. На втором этаже две комнаты, антресоль. Все размеры и примеры дизайна
есть.
Обязательные требования
Первым этапом нужен дизайн проект, вторым архитектурные и конструкторские
решения. Потом документация (планы, сметы, спецификации, чертежи для
строителей)
Требования к проекту:
1. Сделать внутреннюю планировку дома. Перегородки, лестница и.д. Планы первого этажа и второго.
2. Материал и конструкция внутренних и внешних стен первого и второго этажа.
3. Конструкция и материалы (типовые) крыши и кровельного пирога. С учетом ветровых, снеговых и прочих нагрузок. Запилы, крепеж, сборочный
чертеж и т.д
4. Схема отопления и водопровода.
5. Cливы, снегодержатели (если нужно), выходы труб камина и АОГВ,
6. Балкон и терраска. Балкон будет из дерева, открытый. Терраса закрытая. Балкон и террасу нужно удачно вписать в дизайн всего дома.
Все точнее и подробнее расскажу исполнителю. Проект и спецификацию на материалы нужно сделать максимум за месяц.
- Похожие заказы
- Архитектура зданий1 исполнительЗакрыт3 года назад
Рассчитать ветровые нагрузки на нвф из акп, на высоте 50+ согласно действующих ДБНАрхитектура зданий1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сотрудничество по разработке проектов навесов, решеток, ворот, заборов и других металлоконструкций. Примеры работ и состав готового проекта во вложении. Работа по замеру, ТЗ и фотографиям. Требование: работа в среде 3д моделирования SolidWorks или пр.Архитектура зданий12 заявокЗакрыт3 года назад
Строится вилла, к ней пристроен гараж(двухэтажный). Необходимо создать проект крыши для этого гаража(дизайн, рассчеты). Заказчик не я, меня лишь попросили найти человека, способного это сделать. Свяжу напрямую с заказчиком, он ответит на все вопросы. Срочно. ...Архитектура зданий13 заявокЗакрыт3 года назад
Расчет и проектирование фундамента частного дома на слабых грунтах (супесь и влажная супесь - 50кПа, модуль деформации 2 МПа). Дом монолитный 17*7 м2. вес 250тЛенинградская область, есть геология и АРАрхитектура зданий4 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется здание с утерянной документацией, необходимо рассчитать максимальную нагрузку, которую может выдержать имеющаяся ферма, в файле - 1 секция с перемычкой. Сечения профилей, столбы - все там.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать предпроект торгового здания (один большой магазин 500 м, 6 маленьких по 50м) для получения градостроительных услових. Примерно как должно быть см. рисунок. Нужна 3д визуализация и размещение на участке. участок 20 соток, детальные ...Архитектура зданий5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть поэтажный план, с планировками квартир (во вложении). Не совсем нравятся планировки квартир и как использовано пространство. Попробовать перепланировать по-другому, чтобы квартиры были интересней, удобнее для жизни. 8 квартир (2 повторяющихся вверху по 52 кв.м не дублируем, и ...Архитектура зданий26 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Речь идет об офисном здании с ярко выраженным корпоративным стилем. То есть, архитектурным (художественным) образом, соответствующим визуальным атрибутам бренда фирмы. Фирма может быть существующая, известная, с устоявшимся корпоративным стилем, или же выдуманная Вами, но с ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт3 года назад
Исходя из наличия существующих строений на земельном участке ( дом 10*10 м) предложить примерные варианты внешнего вида дополнительных построек ( два дома одноэтажных 6*6 по двум сторонам от большого дома и перестройка кафе в заданном ...Архитектура зданий11 заявокЗакрыт3 года назад