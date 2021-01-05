Визуализация каркасных загородных домов

Архитектура зданийЗакрыт25 заявок598 просмотров
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Требуется визуализация  и планировка проектов каркасных домов, по имеющимся примерам (есть картинки домов и планировки).  Предварительное кол-во 28шт ("перерисовать") и 3-5 шт. добавить новых проектов.

Информация будет размещаться на сайте компании.

Пожелания - более реалистичные дома + фон. Возможно изменить фасад, покрытие кровли и т.п. 

3 года назад
vv_varshava
Виктория 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
pikveka
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$160
14 дней
Хороший заказчик.
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