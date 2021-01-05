Разработка инженерных разделов проекта многоквартирного жилого дома

Интересует разработка части разделов проекта многоквартирного жилого дома при проектировании стадии "П": Раздел 5 (инженерные системы), 8 (охрана окружающей среды) и 9 (пожарная безопасность )по 87-му Постановлению. Остальные 6 разделов уже давно сделаны и имеются в pdf и dwg. Работа интересует только ОЧЕНЬ ДЁШЕВО и быстро, подходит даже в режиме некоторых набросков и чертежей с использованием наших ТЭПов, можно на базе какого-нибудь имеющегося у Вас похожего проекта. Пока эта работа нужна нам для того, чтобы просто дополнить имеющиеся у нас разработанные разделы проекта (ПЗУ, АР, КР, ОДИ. ПОС, ОПЗ), потом работу по разделам 5, 8 и 9 потребуется доработать и детализировать за дополнительную оплату. Дом многоквартирный 6-ти этажный (2 корпуса), общая площадь квартир 18500 кв.м., площадь ЗУ =1,09 ГА Отопление и горячее водоснабжение планируется осуществлять от пристроенной автономной газовой котельной, пищеприготовление - тоже газ.