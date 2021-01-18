Проект дома в solidworks

Нужен проект дома со спецификацией внешней отделки , так и внутренней, с подробными чертежами.

Также продумать варианты - фундамент или сваи.

Обязательно в solidworks. Будет два три варианта дома 50 м2, 120 м2, 220 м2 +-

Вот точно такой же, только, чтобы не было 100 % плагиата, чуть изменить расположение окон ии добавить свои "фишки" , а также можно немного изменить габаритные размеры.

Вот https://skydome.pro/angle