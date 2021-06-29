Архитектурный проект дома в Эскизной и Архитектурно-строительной части

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Закрыт15 заявок810 просмотров

Два концептуальных решения, которые понравились: https://www.montgomeryhomes.com.au/home-design/san-remo-273/

https://www.montgomeryhomes.com.au/home-design/carolina-1-185/

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Нужен Архитектурно-строительный проект для успешной реализации

4 года назад
mikrob
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
1 отзыв
4 года назад
ТОП-5
Архитектура зданий
Григорий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Инна
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Айдар
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Валентин
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Инна
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
67 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Леся
 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Игорь
 
60 лет
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Был
3 дня назад
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Константин
 
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Был
7 часов назад
4 года назад
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