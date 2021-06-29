Требуется разработка проекта модульной бани с металлокаркасом и сендвич-панелями. Габариты: 3,2 м длина, 2,1 м ширина, 2,4 м высота. Необходимы рабочие чертежи в DWG и PDF. Важна проработка узлов, креплений для подъема и электрической части. Сроки выполнения - до 1,5 недели. Портфолио и опыт в аналогичных проектах будут преимуществом.