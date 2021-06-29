Необходимо построить детальный график выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундаментов здания в MS Project. Задание включает обучение основам работы в Primavera P6, структурирование работ с использованием WBS, определение длительности и технологий. Также требуется написать краткую пояснительную записку с обоснованием принятых решений.
Архитектурный проект дома в Эскизной и Архитектурно-строительной части
Два концептуальных решения, которые понравились: https://www.montgomeryhomes.com.au/home-design/san-remo-273/
https://www.montgomeryhomes.com.au/home-design/carolina-1-185/
Всё остальное вышлю на Viber
Нужен Архитектурно-строительный проект для успешной реализации
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