Сделать Фотографию в городе Братске.

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка407 просмотров

Нужен человек, который сделает фотографию около памятника "гордого орла" в городе Братске.

4 года назад
guest_16240134602828
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Инна
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад