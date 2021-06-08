Предварительное ТЗ на разработку модульной бани 1. Аналог изделия - модель bio Luxe (https://saunahous.ru/bio-luxe.html) 2. Размеры габаритные - 3,2 м длина, 2,1 м ширина, 2,4 м высота (габариты не окончательные, +/- ...
Сделать Фотографию в городе Братске.
Нужен человек, который сделает фотографию около памятника "гордого орла" в городе Братске.
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