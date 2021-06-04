Нужен проект АР+КР или только АР

Требуется проект дома для дальнейшего строительства. дома 200 м2 Нашли планировки которые примерно те, что нужно, но будут необходимы доработки и изменения. Сам дом хотелось бы выполнить в стиле Хай-тек, некоторые комнаты потребуется сделать больше, некоторые меньше, расширить крыльцо и террасу, убрать сауну.

Сам дом планируется из газобетона, фундамент плита.