Нужен проект АР+КР или только АР

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Закрыт18 заявок494 просмотра

Требуется проект дома для дальнейшего строительства. дома 200 м2 Нашли планировки которые примерно те, что нужно, но будут необходимы доработки и изменения. Сам дом хотелось бы выполнить в стиле Хай-тек, некоторые комнаты потребуется сделать больше, некоторые меньше, расширить крыльцо и террасу, убрать сауну.

Сам дом планируется из газобетона, фундамент плита.

4 года назад
guest_16228155501349
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