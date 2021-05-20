Проверить расчет / пересчитать плиту небольшого фундамента СРОЧНО

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Есть проектик плиты под домик 10*4, которая лежит на столбчатых опорах. Есть сомнения а адекватности армирования и толщине плиты (возможно толщину плиты стоит увеличить, а армирование в отдельных зонах - уменьшить).

Хочу получить независимый взгляд. Возможно не один :) 

4 года назад
v262
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
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