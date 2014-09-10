Latoya

Латоя Latoya

 
29 летУкраина/Ужгород
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Архитектура, дизайн
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Архитектура зданий
ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50
Чертежи и Схемы
Портфолио
Отзывы заказчиков
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать несколько проектов домов из бруса
В который раз сотрудничаем и все очень хорошо! Работой остались довольны на 100%, все проекты домов очень красивые и качественные. Большое вам спасибо! Будем обращаться снова и рекомендовать вас нашим знакомым.
Уже в который раз работаем вместе над проектами, и всегда все отлично! Приятное общение, вопросы решаются быстро. Очень приятно работать с вами. До встречи на следующем задании)
Ответный отзыв
alexss07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Дизайн квартиры
Было приятно работать все выполненно качественно быстро Мы очень давольны Рекамендуем
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать! Интересный проект, своевременная оплата, всегда на связи
Ответный отзыв
jardo
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать/перерисовать проекты домов
Работой очень доволен. рекомендую как очень классного специалиста.
интересная работа, точная постановка задачи сотрудничеством довольна рекомендую
Ответный отзыв
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужны проекты домов и бань из бруса
Очень профессиональный исполнитель. По ходу работы человек вносил все правки, прислушивался к пожеланиям заказчика, очень грамотный подход и при этом недорого. В общем одни только положительные эмоции от сотрудничества! Работали вместе на протяжении целого месяца (или даже двух) и за это время никаких нареканий не было вообще! Это считаю показатель качественного подхода к работе! Рекомендую данного исполнителя и всем советую! Человек надежный и ответственный на все 100%! Спасибо за проделанную большую работу! Буду обращаться к вам еще)
Спасибо за совместную работу! Всем рекомендую! Очень приятно было сотрудничать! Задачи были поставлены четко и ясно, за дополнительною работу доплачивали без всяких проблем) Приятно общаться, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее партнерство)
Ответный отзыв
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Задать стиль
Отлично все! В срок, качество, коммуникабельность
Все прекрасно! Оплата вовремя, а задание интересное . Рекомендую
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#30
Чертежи и Схемы
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#33
Архитектура зданий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#15