Очень профессиональный исполнитель. По ходу работы человек вносил все правки, прислушивался к пожеланиям заказчика, очень грамотный подход и при этом недорого. В общем одни только положительные эмоции от сотрудничества! Работали вместе на протяжении целого месяца (или даже двух) и за это время никаких нареканий не было вообще! Это считаю показатель качественного подхода к работе! Рекомендую данного исполнителя и всем советую! Человек надежный и ответственный на все 100%! Спасибо за проделанную большую работу! Буду обращаться к вам еще)