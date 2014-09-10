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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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ТОП-20— Архитектура зданий
ТОП-50— Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50— Чертежи и Схемы
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
В который раз сотрудничаем и все очень хорошо! Работой остались довольны на 100%, все проекты домов очень красивые и качественные. Большое вам спасибо! Будем обращаться снова и рекомендовать вас нашим знакомым.
Ответный отзыв
Уже в который раз работаем вместе над проектами, и всегда все отлично! Приятное общение, вопросы решаются быстро. Очень приятно работать с вами. До встречи на следующем задании)
$80
10 баллов
8 лет назад
Было приятно работать все выполненно качественно быстро Мы очень давольны Рекамендуем
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать! Интересный проект, своевременная оплата, всегда на связи
$6
10 баллов
9 лет назад
Работой очень доволен. рекомендую как очень классного специалиста.
Ответный отзыв
интересная работа, точная постановка задачи сотрудничеством довольна рекомендую
$200
10 баллов
9 лет назад
Очень профессиональный исполнитель. По ходу работы человек вносил все правки, прислушивался к пожеланиям заказчика, очень грамотный подход и при этом недорого. В общем одни только положительные эмоции от сотрудничества! Работали вместе на протяжении целого месяца (или даже двух) и за это время никаких нареканий не было вообще! Это считаю показатель качественного подхода к работе! Рекомендую данного исполнителя и всем советую! Человек надежный и ответственный на все 100%! Спасибо за проделанную большую работу! Буду обращаться к вам еще)
Ответный отзыв
Спасибо за совместную работу! Всем рекомендую! Очень приятно было сотрудничать! Задачи были поставлены четко и ясно, за дополнительною работу доплачивали без всяких проблем) Приятно общаться, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее партнерство)
$20
10 баллов
9 лет назад
Отлично все! В срок, качество, коммуникабельность
Ответный отзыв
Все прекрасно! Оплата вовремя, а задание интересное . Рекомендую
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#30
Чертежи и Схемы
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#33
Архитектура зданий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#15