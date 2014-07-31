Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...
Чертеж блок-контейнера (редактирование)
Необходимо с рисунка убрать лишние надписи, и добавить наш текст.
В прикреплении файл, который необходимо править.
Цену назначайте, исходя из вышеприведенной информации.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.
Выбранный исполнитель
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