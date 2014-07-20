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Дизайн-верстка резюме-книги
Необходимо сверстать резюме. В приложении полное ТЗ – получится около 20~ страниц. Оформить желательно в InDesign, или Illustrator (на крайний случай в Photoshop отдельными файлами страниц), чтобы в дальнейшем резюме можно было масштабировать.
Формат листа на ваше усмотрение, пожелания по дизайну в ТЗ.
Сроки и цена.
Спасибо.
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