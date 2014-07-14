Изменение информации в сертификате

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок273 просмотра

Изменение информации в сертификате:

Сам сертификат готов,

нужно изменить информацию согласно сертификату

название, номер, характеристики, примечание и заключение

Сформировать файлы по 3 сертификата в каждом файле, название файла дать название ножей через запятую.

Скачать сертификаты можно https://yadi.sk/d/d8Qrdd3rWysEJ

11 лет назад
HR-Com
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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