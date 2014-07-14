Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Изменение информации в сертификате
Изменение информации в сертификате:
Сам сертификат готов,
нужно изменить информацию согласно сертификату
название, номер, характеристики, примечание и заключение
Сформировать файлы по 3 сертификата в каждом файле, название файла дать название ножей через запятую.
Скачать сертификаты можно https://yadi.sk/d/d8Qrdd3rWysEJ
Заявки фрилансеров
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