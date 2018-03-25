Ищется копирайтер для создания уникальных описаний к 27 товарам на основе предоставленных фотографий и характеристик. Каждое описание должно быть до 1000 символов, включая ключевые детали и преимущества товаров. Задача требует внимательности и способности к креативному подходу в написании текстов.