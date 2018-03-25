Требуется разработать дизайн баннера размером 3,6х2.4м для печати. Задача включает создание графики для бланков, этикеток, листовок и наклеек. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, готовый к печати.
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $1
Ищется копирайтер для создания уникальных описаний к 27 товарам на основе предоставленных фотографий и характеристик. Каждое описание должно быть до 1000 символов, включая ключевые детали и преимущества товаров. Задача требует внимательности и способности к креативному подходу в написании текстов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- HTML-верстка30 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Внешняя печатная форма, спецификация на основе счета из счета передавать номер спецификации через доп реквизит например 1С бухгалтерия 8.31С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо скопировать сайт https://www.b-a-v.ru/ каталог: название, описание, картинки (имя файла), характеристики, бренд и артикул, цена в excelНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Управляемая форма исправление накладных Нужно в накладной поделит цену и сумму на 2, выбор накладной в ручную1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $8
Перевод в векторное изображение 6 логотипов 4 почти одинаковых + 2 разныхОбработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка логотипа, Магазин ножей и сувенирных наборовЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка обработки по внесению информации в 1С 1С Розница (Аптека) Нужно внести накладные и номенклатуру Файл номенклатуры и накладных в формате dbf1С-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо поправить договор и убрать подводные камниЮридические услуги25 заявокЗакрыт7 лет назад
Заставка для видео с ножами 5-10 сек ролик 2 варианта логотип+ название+ название сайта и контакты может искры в одном из роликов пример https://youtu.be/XMAuXYbZ3vUВидеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать образ c linux ubuntu для записи на флешки, внедри в него vnc сервер и ivideon есть на сайте у них, флешка 8гб. Необходимо оптимизировать выкинуть лишнее. записывать на флешки либо acronis либо clonezallilaМобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Верстка сайта на webasyst под ключHTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Разработка 3-х анимированных баннеров 1. Баннер gif до 120Кб Размер 240 х 400 2. Баннер gif для форума https://forum.guns.ru/ вертикальный и горизонтальный Баннеры должны быть с эффектами которые можно обсудить при деталяхБаннеры14 заявокЗакрыт7 лет назад
Разместить видео на сайте для отображения во всех браузерах пример того что нужно http://buyknifes.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Доработка отображение дополнительных фоток на сайте http://www.shop-script.ru/showcase/ стрелочки вправо и влево у дополнительных фоток 5-6 фоток остальные фотки скрываются при нажатие на стрелку отображаются и отображение большой фото как тут http://nozhikk.ru/catalog/nozhi-iz-kovanoy-stali-h12mf/nozh-tayga.htmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перевод в векторный вид изделия сохранить в 2х форматах corel+dxfИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Обработка фотографий, убрать фон, развернуть изделие горизонтально, сохранить 1 файл psd по углом 45 градусов, второй jpg горизонтально.Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Разработка дизайна обложки страницы каталога и внутренней страницы Есть название логотип Разработка 3-х вариантов обложки и 3-х вариантов внутреннего блокаФирменный стиль16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Разработка 3D модели витрин по фотографии, и привязать к местности на 3х фото3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад