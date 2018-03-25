HR-Com

Алексей HR-Com

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

snaim
26 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработка отображение дополнительных фоток на сайте
Отличный заказчик. Ясно поставил задачу. Обсудили, сделал, никаких проблем. Приятно иметь дело.
Спасибо! Все в срок и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Roman551
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Разработка 3D модели витрин
Отличный заказчик, четкое техническое задание, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный подход к работе, все поэтапно, доведено до идеала) Рекомендую! Большое спасибо)
Ответный отзыв
a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработка модуля для сайта
Все четко и оперативною. Спасибо.
Все сделано быстро и на отлично, результатом доволен.
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
8 лет назад
HTML разметка страницы
HTML
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
Victor1c
Виктор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разработка обработки для 1С
Рекомендую.
Отличный программист, с задачей справился качественно и в срок. Рекомендую
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