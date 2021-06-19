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Составить title, description, краткое описание
Составить:
1. краткое описание по фотографии 300 символов
2. title 150 символов
3. meta description 250-300 символов
27 товаров есть фото и название и характеристики
за 1000 символов
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