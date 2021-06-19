Нужен текст для проекта по строительству

$7
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Закрыт4 заявки345 просмотров

Всем привет, заказ больше для студентовНужен текст о какой либо строительной проблеме в РФСпособы ее решения И что даст решении - результат

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