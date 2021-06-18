Написать статью на финансовую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки439 просмотров

Требуется копирайтер, разбирающийся в финансовой тематике для написания статьи для Яндекс.Дзен. Профильное образование желательно.

В отклике укажите ваш номер телефона для связи в вотсап и ссылку на портфолио со статьями по тематике. Выбор исполнителя будет осуществляться после выходных

Написание статей
4 года назад
jenya8
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Заявки фрилансеров

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4 года назад
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