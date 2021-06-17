Написать продающий текст

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Закрыт13 заявок380 просмотров

Нужно составить описание уникальное (чтоб не у кого такого не было, без воды, с ключевыми словами) для МП, задача этого описания чтоб оно было уникальным и чтоб привлекал внимание покупателей.

Товар: постельное белье

4 года назад
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