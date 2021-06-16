Ищу копирайтер для сайта (женская тематика)

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Закрыт42 заявки1355 просмотров

Нужен копирайтера для сайта https://www.ladywinner.com/. Тематика статей: дети, семья, психология

4 года назад
guest_16238773231176
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Софья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виолетта
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
34 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алла
 
43 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зияда
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 отзывов
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Дарина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антон
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
4 года назад
Лилия
 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Елена
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Ольга
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
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Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-5
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Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Корнелия
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
ТОП-10
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Яна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Дария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
4 года назад
ТОП-5
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Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
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4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Алла
 
50 лет
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Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад
Марина
 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Татьяна
 
32 года
6 лет в сервисе
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месяц назад
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Лиля
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
41 год
17 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
32 отзыва
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Інна
 
51 год
16 лет в сервисе
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5 дней назад
221 отзыв(-1)
4 года назад
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Копирайтинг
Александр
 
25 лет
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Был
4 года назад
4 года назад

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