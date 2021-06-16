Написать большую статью на стыке маркетинга и веб-дизайна

Нужен человек с опытом работы в диджитале: маркетолог, дизайнер, разработчик.

Статья-кейс: нужно взять сервисы проверить их работу, описать полученный опыт. Скриншоты, примеры, вот это все.

На выходе статья уровня vc.ru и чуточку лучше).

В идеале маркетинговый бекграунд и опыт работы в веб-разработке.

В заявке указывайте стоимость за статью под ключ и обязательно примеры ваших работ в этой тематике.