Составить тексты для сайта знакомств: - шаблоны рассылок, - рекламные сообщения. Бюджет по договоренности.
Наполнение сайта
Здравствуйте.
Нужно наполнять и вносить правки, дополнения, обновления на сайте энциклопедии компании.
Компания инвестиционной тематики.
В компании необходимо хотя бы немного разобраться. Но, если вы умеете искать инфу в сети, тоже нормально на первое время.
Сайт на движке википедии, поэтому можно хоть новые статьи писать, хоть править и добавлять в чужие .
Стоимость: 60 р / 1000 зн. Цена тестовая, для проверки исполнителя. Если вы будете добросовестно и хорошо выполнять заполнение сайта, то помимо повышения стоимости, будут ещё крутые бонусы.
Количество ежедневной работы и бюджет не ограничено. Сотрудничество предполагается долгосрочное.
Заявки фрилансеров
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