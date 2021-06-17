Наполнение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок1331 просмотр

Здравствуйте.

Нужно наполнять и вносить правки, дополнения, обновления на сайте энциклопедии компании.

Компания инвестиционной тематики.

В компании необходимо хотя бы немного разобраться. Но, если вы умеете искать инфу в сети, тоже нормально на первое время.

Сайт на движке википедии, поэтому можно хоть новые статьи писать, хоть править и добавлять в чужие .

Стоимость: 60 р / 1000 зн. Цена тестовая, для проверки исполнителя. Если вы будете добросовестно и хорошо выполнять заполнение сайта, то помимо повышения стоимости, будут ещё крутые бонусы.

Количество ежедневной работы и бюджет не ограничено. Сотрудничество предполагается долгосрочное.

4 года назад
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Антон 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алена
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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Виталий
 
36 лет
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2 года назад
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Елизавета
 
19 лет
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Ангелина
 
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Александр
 
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Денис
 
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Илья
 
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51 год
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4 года назад
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Василиса
 
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Мария
 
25 лет
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4 года назад
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Елена
 
41 год
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Оксана
 
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