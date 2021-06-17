Наполнение сайта

Здравствуйте.

Нужно наполнять и вносить правки, дополнения, обновления на сайте энциклопедии компании.

Компания инвестиционной тематики.

В компании необходимо хотя бы немного разобраться. Но, если вы умеете искать инфу в сети, тоже нормально на первое время.

Сайт на движке википедии, поэтому можно хоть новые статьи писать, хоть править и добавлять в чужие .

Стоимость: 60 р / 1000 зн. Цена тестовая, для проверки исполнителя. Если вы будете добросовестно и хорошо выполнять заполнение сайта, то помимо повышения стоимости, будут ещё крутые бонусы.

Количество ежедневной работы и бюджет не ограничено. Сотрудничество предполагается долгосрочное.