Необходимо написать 2 текста на тему йоги и медитации. Нужен человек, который сам занимается или занимался этим. Это важно! Тексты необходимы от знающего человека. Также тексты будут с уклоном в СЕО, то есть нужно будет вписывать ключи. Сразу скажу, бездумных СЕО фраз не будет, все будет сделано для удобства копирайтера.

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