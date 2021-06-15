Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему строительства. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их ...
Написать 2 текста на тему йоги и медитации
Необходимо написать 2 текста на тему йоги и медитации. Нужен человек, который сам занимается или занимался этим. Это важно! Тексты необходимы от знающего человека. Также тексты будут с уклоном в СЕО, то есть нужно будет вписывать ключи. Сразу скажу, бездумных СЕО фраз не будет, все будет сделано для удобства копирайтера.
Пишите в отклике вашу цену за 1000 сбп.
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