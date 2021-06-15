Написать 2 текста на тему йоги и медитации

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Закрыт14 заявок444 просмотра

Необходимо написать 2 текста на тему йоги и медитации. Нужен человек, который сам занимается или занимался этим. Это важно! Тексты необходимы от знающего человека. Также тексты будут с уклоном в СЕО, то есть нужно будет вписывать ключи. Сразу скажу, бездумных СЕО фраз не будет, все будет сделано для удобства копирайтера.

Пишите в отклике вашу цену за 1000 сбп.

4 года назад
nik_seo
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