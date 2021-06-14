Написание 20 информационных статьей на тему копчения

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Закрыт9 заявок582 просмотра

Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам.

Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), WMZ, WMP, Qiwi, карты российских банков.

Написание статей
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barfikov
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