Написание 20 информационных статьей на тему копчения

Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам.

Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), WMZ, WMP, Qiwi, карты российских банков.