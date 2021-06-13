Требуется сделать выкуп товара по ссылке Покупку делает зарегистрированный пользователь (не гость), Отзыв написать через 3 дня после покупки. Текст предоставлю. Исполнитель из Украины.
Создать продающее seo описание для товара(опора для растений, для роз)
Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше
описание должно быть с минимальным количеством эпитетов
не длинное, но и не короткое примерно 1000 символов
держатель садовый для растений
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