Копирайтер

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок415 просмотров

Ищу копирайтера для создания прототипа Landing page.

Тематика - строительство загородных домов. Важно, чтобы Вы разбирались в терминологии данной ниши и понимали ЦА.

Ваше большое конкурентное преимущество – примеры работающих текстовых прототипов по строительству загородных домов. 

Кто прочитал внимательно условия, напишите в ответном сообщении “хочу сделать крутой проект!”

4 года назад
Tantsov
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